﻿Байден и Зеленский встретятся в Польше – СМИ

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский может посетить Польшу для встречи с Президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает издание Dziennik Gazeta Prawna, передает УНН.

Детали

Источники в украинских органах власти сообщают, что организация официального визита Президента Украины в Польшу находится на финишной прямой.

Сообщается, что скорее всего, это произойдет во время пребывания президента Джо Байдена в Варшаве или Жешуве.

"Это будет официальный, полномасштабный визит. Мы над этим работаем", — добавил собеседник из Киева.

Пресс-секретарь МИД Польщи Лукаш Ясина не подтвердил визит Зеленского, но отметил, что его как всегда, ждут в Польше.

Также сообщается, что Владимир Зеленский, скорее всего, представит детали формулы мира в присутствии Анджея Дуды и Джо Байдена.

Дополнение

Президент Джо Байден посетит Польшу в этом месяце, чтобы отметить годовщину российского вторжения в Украину.

Сообщалось, что для президента США Джо Байдена чрезвычайно важен визит в Польшу, приуроченный к первой годовщине широкомасштабного вторжения рф в Украину.