Новый год для Украины теперь начинается с 24 февраля, хотим, чтобы он был победный - Зеленский

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый год для Украины теперь начинается с 24 февраля. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, передает корреспондент УНН.

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«Я думаю, что этот год самый сложный в истории независимой Украины. Впереди еще будут испытания у нашего народа, у прочности нашего государства, но тем не менее я считаю, что это был самый сложный период в нашей жизни. Поэтому важно в этот момент и в этот день не забыть всех кто стоит и защищает наши границы, наших людей, наши дома…», - сказал Зеленский.

Он отметил, что теперь для Украины новый год начинается с 24 февраля, когда россия осуществила полномасштабное наступление.

«Есть ощущение, что с 24 (февраля – ред.) теперь начинается новый год в Украине, а не 31 декабря, поэтому мы хотим, чтобы этот год был победный. В это верим и делаем все для этого», - отметил Зеленский.

Дополнение

Президент Джо Байден посетит Польшу в этом месяце, чтобы отметить годовщину российского вторжения в Украину.

Сообщается, что Президент Украины Владимир Зеленский может посетить Польшу для встречи с Президентом США Джо Байденом.