Зеленский не сказал, планирует ли встретиться с Байденом в ближайшее время

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский не сказал, планирует ли он в ближайшее время встретиться с президентом США Джо Байденом. Однако Зеленский убежден, что Байден с удовольствием посетит Украину, когда у него будет возможность. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, передает корреспондент УНН.

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На вопрос, планирует ли он в ближайшее время встретиться с Байденом лично, Зеленский сказал: «Иногда мы встречаемся с президентом Байденом. Вы знаете, что мы приглашали президента и когда будет у него возможность, я думаю, что он с удовольствием посетит Украину. Это важный сигнал поддержки нашего общества. Тем не менее у нас сегодня есть различные средства для общения с президентом США, мы благодарны за их большую помощь».

Дополнение

Издание Dziennik Gazeta Prawna сообщило, что Президент Украины Владимир Зеленский может посетить Польшу для встречи с Президентом США Джо Байденом.

Президент Джо Байден посетит Польшу в этом месяце, чтобы отметить годовщину российского вторжения в Украину.

В начале февраля на вопрос о встрече с Байденом Зеленский ответил, что его не приглашали в Польшу для встречи с Байденом.