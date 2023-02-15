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Швейцария отказалась от конфискации замороженных активов рф для Украины

Швейцария отказалась от конфискации замороженных активов рф для Украины

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Правительство Швейцарии отказалось от конфискации российских активов в пользу Украины, объясняя, что это "нарушает конституцию и подрывает существующий правопорядок". Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт Федерального совета Швейцарии.

Цитата

"Рабочая группа, представлявшая Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO), Государственный секретариат по международным финансам (SIF) и Директорат международного права (DIL) под руководством федерального офиса юстиции, пришла к выводу, что экспроприация частных активов законного происхождения без компенсации является недопустимой по швейцарскому законодательству. Конфискация замороженных частных активов противоречит Федеральной конституции и действующему правопорядку и нарушает международные обязательства Швейцарии", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что на фоне международных дискуссий и нескольких парламентских запросов Федеральный совет обратился за официальными разъяснениями относительно правовых оснований для любых подобных действий. Рабочая группа под руководством Федерального бюро юстиции (FOJ) пришла к выводу, что конфискация частных российских активов подорвет федеральную Конституцию и действующий правопорядок. 

В то же время правительство отметило, что "внимательно следит" за предложениями о возможности конфискации валютных резервов центрального банка россии и других государственных активов, а также усиления уголовной ответственности за нарушение санкций. 

Напомним

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что государство поддерживает идею конфискации замороженных российских активов и использования их для восстановления Украины.

Источник: УНН
Теги: Россия, санкции, Швейцария, активы
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