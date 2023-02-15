Саакашвили отправить на лечение, а против Иванишвили применить санкции: Европарламент принял резолюцию

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Европарламент призвал власти Грузии дать возможность бывшему президенту Михаилу Саакашвили пройти лечение за рубежом, говорится в резолюции, принятой 15 февраля, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".

Детали

Резолюцию поддержали 577 депутатов, против 33, воздержались 26.

Документ называется "О ситуации с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили".

Европарламент выражает серьезную обеспокоенность ухудшением здоровья бывшего президента и призывает действующего президента Саломи Зурабишвили воспользоваться своим конституционным правом и помиловать Михаила Саакашвили.

Евродепутаты отмечают, что «постоянные неудачи в улучшении состояния бывшего президента» создают риск отсрочки перспектив кандидатуры Грузии на членство в ЕС, а обращение страны с заключенными, такими как бывший президент, является лакмусовой бумажкой приверженности европейским ценностям и заявленных европейских устремлений, включая статус кандидата в члены ЕС.

В поправке содержится призыв ввести санкции против основателя правящей партии Грузии, миллиардера Бидзины Иванишвили. В документе отмечается роль Иванишвили в аресте бывшего президента «как части личной мести».

Инициированную поправку о санкциях в отношении Иванишвили поддержали 362 депутата, против выступили 121.

Дополнение

31 января соратники Саакашвили, который с мая находится в больнице, сообщили о переводе политика в реанимацию.

1 февраля Саакашвили выступил дистанционно на заседании суда, фотографии которого опубликовал грузинский телеканал «Мтавари».

После этого президент Украины Зеленский заявил, что правительство Грузии убивает Саакашвили и назвал обращение с ним ежедневными пытками.

МИД Украины обращался к грузинским властям с протестом против негуманного обращения с Саакашвили и требовал немедленно «прекратить издеваться» над политиком и передать его Киеву.