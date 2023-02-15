Зеленский назвал ситуацию в Бахмуте "самой сложной из всех" областей Украины

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Самая сложная и горячая на сегодня ситуация на Бахмутском и Угледарском направлениях, однако украинские военные держатся и наносят врагу максимальные потери. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, передает корреспондент УНН.

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«Ситуация в Бахмуте самая сложная из всех ситуаций, которые есть на территории нашего государства. Самое сложное и горячее именно в том направлении. Я бы добавил, еще Угледарское направление. В принципе на востоке не просто нашим людям, но вы понимаете, что не просто так говорят «Крепость Бахмут»… К сожалению крепость жива. Имею в виду из живых людей. Такая дорогостоящая эта война для истории нашего государства, но люди крепкие и защищаются крепко, стоят и понимают, что они крепость для того, чтобы Украина готовилась к деоккупации всех территорий. Они стоят крепко и выполняют свою задачу, уничтожают по максимуму силы врага», - рассказал Зеленский.

Зеленский отметил, что находится на постоянной связи со всеми командующими.

«Сложно, держатся», - сказал Зеленский.

Дополнение

Председатель Объединённого комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что украинским защитникам важно выстоять и удержать город Бахмут Донецкой области.

На рубеже обороны пограничников в Донецкой области была сдержана попытка прорыва россиян, потери оккупантов – более 60 человек.