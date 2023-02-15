На Востоке в некоторых штурмовых отрядах "вагнера" и подразделениях 2 АК потери составляют до 80% личного состава

КИЕВ. 15 февраля. УНН. На востоке продолжается наступление россиян, ситуация напряженная. Однако, украинские военные не дают врагу достичь поставленных целей и наносят очень серьезные потери. В некоторых штурмовых отрядах пвк “вагнер” и подразделениях 2 АК потери составляют до 80% личного состава. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает УНН.

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«На Востоке продолжается наступление врага. Круглосуточные атаки. Ситуация напряженная. Да, нашим тяжело. Вы сами видите, какую войну ведет рф. Но наши бойцы не дают врагу достичь поставленных целей и наносят очень серьезные потери. В частности, в некоторых штурмовых отрядах пвк “вагнер” и подразделениях 2 АК потери составляют до 80% личного состава», - написала Маляр.

По ее словам, эвакуация погибших и раненых врагом ограничена или не осуществляется вообще.

«Вследствие чего среди личного состава российских оккупационных войск на временно оккупированной территории Украины отмечается существенное снижение уровня доверия к решениям командования по ведению боевых действий. Все больше российских военнослужащих осознает, что их командиры неадекватно оценивают обстановку на поле боя, о чем свидетельствует интенсивное применение так называемых “отрядов смертников” – подразделений, укомплектованных недостаточно подготовленными мобилизованными, которые ежесуточно несут большие боевые и санитарные потери», - сообщила Маляр.

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Она отметила, что в частности только один учебный центр на территории Ростовской области еженедельно отправляет около 500 спешно обученных мобилизованных, большинство из которых проходят ускоренный курс подготовки от 14 до 21 суток.

«Попадая в подразделения, такие военнослужащие, не желая выполнять роль “отрядов смертников”, прибегают к умышленному повреждению боевой техники, преимущественно двигателей, которая, не произведя ни одного выстрела, с полным боекомплектом отправляется на ремонтные базы», - написала Маляр.

Дополнение

Зеленский заявлял, что Бахмут – это живая стена, которая позволяет готовиться к деоккупации всех территорий.