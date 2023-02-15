Джонсон: россия потеряла право протестовать против участия Украины в НАТО

КИЕВ. 15 февраля. УНН. россия потеряла право протестовать против участия Украины в НАТО. Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью, записанном в рамках Киевского еврейского форума (Kyiv Jewish Forum), который в этом году проходит онлайн с центральной площадкой в Вашингтоне, передает УНН.

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"Украинцы борются за всех нас. Украинцы борются за поляков, за грузин, за молдаван, за балтов. Они борются за каждую страну, которая может подвергнуться изменению своих границ силой в любой точке мира. Это огромная жертва, которую они приносят», – заявил Джонсон.

Он убежден, что россия потеряла право протестовать против участия Украины в НАТО.

«Если бы вы спросили меня перед войной, до того, как путин совершил свой акт безумия, собирается ли Украина присоединиться к НАТО в ближайшее время, я бы сказал «нет, не скоро». Но теперь путин полностью уничтожил, полностью разрушил дело против украинского членства в НАТО», – считает экс-премьер Великобритании.

Позиция Великобритании с первого дня широкомасштабной войны заключалась в том, что россия должна проиграть, а Украина достичь успеха. Джонсон рассказал, как ему пришлось убеждать в этом других представителей власти.

«18 месяцев назад мы с Беном Уоллесом, министром обороны Великобритании, впервые рассматривали вопрос о том, посылать ли противотанковое оружие. У нас система говорила: нет, это может быть эскалацией, это провоцирует русских. Но мы это сделали. NLAW, джавелины, которые послали США, на самом деле были бесценными и позволили украинцам защитить себя», – сказал Джонсон.

В то же время Джонсона волнует, что мировое сообщество до сих пор не понимает важности срочной помощи Украине в войне против россии. «Им (Украине) нужна помощь. Им нужно больше вооружения», – подчеркнул он.

Добавим,

Лозунгом Kyiv Jewish Forum-2023 являются слова Stand with Ukraine.

Как известно, Kyiv Jewish Forum был инициирован в 2019 году. Мероприятие стало ежегодным, и в 2021 году его онлайн-аудитория выросла до миллиона человек. Участниками форума уже традиционно являются президенты Украины и Израиля, представители парламентов и правительств, Европейской Комиссии, ООН, Сената и Палаты представителей США, ученые и бизнесмены.