"Пока не могу говорить публично": Резников намекнул о новом оружии украинского производства

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Сейчас Украина производит эффективное оружие, такое как ПТРК «Стугна» и ракеты «Нептун», однако это еще не все. О некотором новом оружии говорить публично еще не время. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников на полях Kyiv Jewish Forum, передает УНН.

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«Мы производим чрезвычайно эффективное оружие. ПТРК «Стугна», ракеты «Нептун» – это уже мировые бренды. Мы имеем еще ряд таких, однако я пока не могу говорить о них публично», - сообщил министр обороны.

Алексей Резников отметил - Украина уже наладила производство бронежилетов, поэтому теперь может обеспечивать ими свою армию самостоятельно.

«На уровне правительства мы утвердили ракетную программу и программу развития ПВО/ПРО. Я не могу говорить о деталях, но речь идет о развитии украинского ВПК в контексте новых вызовов. Чем более самодостаточной будет Украина – тем более надежной опорой она будет в конструкции безопасности всей Европы», – заявил Алексей Резников.

Также министр обороны Украины призвал иностранных партнеров инвестировать в украинское производство и подчеркнул, что все заявления партнеров свидетельствуют об их желании поддерживать Украину на длинной дистанции.

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Министр обороны Украины Алексей Резников обсудил с министром обороны Бельгии Людивин Дедондер перспективы дальнейшего сотрудничества, в частности - в части морского разминирования.