Новости: Политика
15 февраля 2023, 21:39 • Тоня Туманова • 11130
Зеленский поговорил с президентом Азербайджана: детали
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает УНН.
Цитата
"Поблагодарил за последовательную поддержку Азербайджаном суверенитета и территориальной целостности Украины и за предоставляемую гуманитарную помощь. Обсудили наше взаимодействие на международных площадках", - написал Зеленский в Telegram детали разговора с Алиевым.
Ранее
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон прибыл в Киев и встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram