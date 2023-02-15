Зеленский поговорил с президентом Азербайджана: детали

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает УНН.

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"Поблагодарил за последовательную поддержку Азербайджаном суверенитета и территориальной целостности Украины и за предоставляемую гуманитарную помощь. Обсудили наше взаимодействие на международных площадках", - написал Зеленский в Telegram детали разговора с Алиевым.

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Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон прибыл в Киев и встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.