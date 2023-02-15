Экс-командующий силами в Афганистане не исключает применения рф тактического ядерного оружия

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Бывший командующий Международными силами содействия безопасности в Афганистане, американский генерал Стэнли МакКристал во время выступления на Kyiv Jewish Forum – 2023 отметил, что нельзя игнорировать вероятность применения Россией тактического ядерного оружия. Он не взялся говорить о проценте такой вероятности, но отметил, что сейчас сложно утверждать, что этого точно не произойдет, передает УНН.

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Генерал МакКристал уверен в том, что Украину надо поддерживать, предоставляя ей, в частности, оружие и технологии, пока она не победит.

В то же время он отметил: в случае, когда Украина внезапно получит большое количество оружия, это может породить в россии идею, что Запад планирует вторжение в рф и что эта страна стала мишенью.

«Эта несколько медленная эскалация в поставках оружия расстраивает украинцев, но я считаю, что это естественно. владимир путин является стареющим диктатором. Его наследие, а также удержание власти, в определенной степени зависит от успеха этой «операции». Поэтому, если он потерпит полную неудачу, военную катастрофу, полное поражение, тогда можно попытаться представить, что будет происходить в его сознании. И никто не можете быть уверенным в том, что он не развернет ядерное оружие», - сказал генерал.

Он допускает, что это может быть тактическое ядерное оружие, чтобы показать партнерам Украины, что они пересекли красную линию и что теперь возможна наземная война в Западной Европе.

«А это, конечно, ее ужасает. Поэтому путин хотел бы, чтобы каждый, кто поддерживает Украину, имел сомнения. Именно поэтому мы не можем игнорировать ядерную угрозу», - сказал МакКристал.

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Напомним, основной площадкой нынешнего Kyiv Jewish Forum стал Вашингтон, где форум проходит под лозунгом Stand with Ukraine.