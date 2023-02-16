Любые попытки россии перехватить инициативу должны быть сломаны - Зеленский

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в конце 360-го дня полномасштабного вторжения, сообщает УНН со ссылкой на страницу в Telegram Офиса Президента.

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"Сегодня у нас был такой день, который можно назвать подготовительным. Подготовительный относительно международных мероприятий, которые состоятся завтра-послезавтра. В эти дни. Позиция Украины, как и всегда, должна быть услышана. Поэтому готовим нашу позицию так, чтобы гарантированно она прозвучала. Подготовительным был этот день и относительно более длительной перспективы. Оборонные вопросы, экономические вопросы – и то, и другое с прицелом на весну этого года", — сказал президент Украины.

Детали

Зеленский также заявил, что: "Мы должны сделать весну такой, чтобы действительно чувствовалось, что Украина движется к победе. Это касается подготовки наших сил обороны, поставки оружия для нашего государства и нашей стратегической инициативы в войне".

Президент Украины подчеркнул, что "любые попытки России перехватить инициативу должны быть сломаны. И я уверен, что мы это сделаем".

Он отметил, что оккупанты "теряют столько своих людей, столько своих сил, что по всей России скоро будет сложно найти, например, "морпеха".

"И наша задача – сделать так, чтобы все меньше находилось там и желания удерживать в оккупации украинские территории", - сказал Зеленский.

Дополнение

К этому, Владимир Зеленский сообщил, что сегодня было проведено экономическое совещание – "также по подготовке к весне".

Относительно аграрного сектора, Президент Украины отметил – это "очень острый вопрос гуманитарного разминирования земли. На уровне Кабинета Министров создана межведомственная рабочая группа, которая обеспечит активизацию этой деятельности – очистки почв от мин и снарядов, которые не разорвались"

Зеленский отметил, что "правительство готовит новые весомые шаги в дерегуляции украинской экономики. Бизнес получит упрощение в десятках направлений – это касается отмены различных бюрократических разрешений и лицензий"

"Конечно, очень содержательный разговор сегодня состоялся и по евроинтеграционному направлению. Мы делаем все, чтобы подготовить старт переговоров о членстве в ЕС", - добавил Зеленский.