Украинцы теперь будут получать судебные повестки и вызовы через Viber - ГСА Украины

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Государственная судебная администрация Украины сообщила, что украинцы смогут получать судебные повестки и вызовы в мессенджере Viber, передает УНН.

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"Государственное предприятие "Информационные судебные системы", которое относится к сфере управления Государственной судебной администрации Украины, сообщает о выпуске обновленной версии программного обеспечения автоматизированной системы документооборота суда, которая предусматривает введение дополнительного канала электронной коммуникации судов с участниками судебного процесса", - говорится в сообщении.

Детали

В ГСУ сообщили, что начиная с 15 февраля 2023 года в дополнение SMS-сообщением, появилась возможность отправлять судебные повестки и вызовы, используя мессенджер Viber.

Таким образом, в автоматизированной системе документооборота появится дополнительный канал электронной коммуникации. Если повестка не сможет поступить к человеку в мессенджере, отправка также будет продублирована через SMS.

"С 00:01 до 12:00 15 февраля на мессенджер Viber доставлено 60% повесток – из тех, которые с согласия участников судебного процесса направляются в виде электронных сообщений. Благодаря этому, за первые полдня работы нового сервиса экономия для судов (а значит, и для госбюджета) более 5 тыс. грн или 42%", - сказано в сообщении.

В ГСА Украины также призвали всех участников судебного процесса "отдавать предпочтение электронной коммуникации с судом, а суды – быть более решительными в применении цифровых технологий".