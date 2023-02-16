Глава МИД Израиля впервые с начала вторжения прибыл в Киев

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн сообщил, что он прибыл в Киев. Это первый визит израильского министра в Украину с начала полномасштабного вторжения рф, информирует УНН.

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"Я прибыл в Киев для первого визита израильского министра в Украину с начала войны. Я встречусь с президентом Зеленским и министром иностранных дел Кулебой, открою посольство Израиля в Киеве, которое вернется к непрерывной и полноценной работе, посещу Бучу и Бабий Яр. Я пришел сказать: Израиль стоит рядом с Украиной и украинским народом в трудное время", - написал он в Twitter.

Детали

Ожидается, что Коэн пробудет в Киеве до пятницы, 17 февраля, и утром отправится обратно в Израиль, сообщает The Times of Israel.

В столицу Украины он прибыл с генеральным директор Министерства иностранных дел Роненом Леви и Симоной Гальперин, руководителем отдела Евразии в министерстве.

הגעתי כעת לקייב, לביקור ראשון של שר ישראלי באוקראינה מאז תחילת המלחמה.

אפגש עם הנשיא זלנסקי ושר החוץ קולבה, אפתח מחדש את שגרירות ישראל בקייב, שתחזור לפעילות רציפה ומלאה, ואבקר בבוצ'ה ובבאבי יאר.

באתי כדי לומר: ישראל עומדת לצד אוקראינה ולצד העם האוקראיני בשעתו הקשה pic.twitter.com/KfD7hqjxun — אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) February 16, 2023

Напомним

По информации СМИ, Израиль до сих пор отклонял просьбы администрации Байдена и других правительств о предоставлении военной помощи Украине, опасаясь напряженности в отношениях с Россией, но теперь Нетаньяху приказал пересмотреть эту политику.