Глава МИД Израиля впервые с начала вторжения прибыл в Киев
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн сообщил, что он прибыл в Киев. Это первый визит израильского министра в Украину с начала полномасштабного вторжения рф, информирует УНН.
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"Я прибыл в Киев для первого визита израильского министра в Украину с начала войны. Я встречусь с президентом Зеленским и министром иностранных дел Кулебой, открою посольство Израиля в Киеве, которое вернется к непрерывной и полноценной работе, посещу Бучу и Бабий Яр. Я пришел сказать: Израиль стоит рядом с Украиной и украинским народом в трудное время", - написал он в Twitter.
Детали
Ожидается, что Коэн пробудет в Киеве до пятницы, 17 февраля, и утром отправится обратно в Израиль, сообщает The Times of Israel.
В столицу Украины он прибыл с генеральным директор Министерства иностранных дел Роненом Леви и Симоной Гальперин, руководителем отдела Евразии в министерстве.
הגעתי כעת לקייב, לביקור ראשון של שר ישראלי באוקראינה מאז תחילת המלחמה.— אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) February 16, 2023
אפגש עם הנשיא זלנסקי ושר החוץ קולבה, אפתח מחדש את שגרירות ישראל בקייב, שתחזור לפעילות רציפה ומלאה, ואבקר בבוצ'ה ובבאבי יאר.
באתי כדי לומר: ישראל עומדת לצד אוקראינה ולצד העם האוקראיני בשעתו הקשה pic.twitter.com/KfD7hqjxun
Напомним
По информации СМИ, Израиль до сих пор отклонял просьбы администрации Байдена и других правительств о предоставлении военной помощи Украине, опасаясь напряженности в отношениях с Россией, но теперь Нетаньяху приказал пересмотреть эту политику.