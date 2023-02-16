Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,12 -0,2176 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Благодаря чему украинским энергетикам удалось быстро уменьшить дефицит электричества - рассказал эксперт
Благодаря чему украинским энергетикам удалось быстро уменьшить дефицит электричества - рассказал эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7845

Глава МИД Израиля впервые с начала вторжения прибыл в Киев

Глава МИД Израиля впервые с начала вторжения прибыл в Киев

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн сообщил, что он прибыл в Киев. Это первый визит израильского министра в Украину с начала полномасштабного вторжения рф, информирует УНН.

Цитата

"Я прибыл в Киев для первого визита израильского министра в Украину с начала войны. Я встречусь с президентом Зеленским и министром иностранных дел Кулебой, открою посольство Израиля в Киеве, которое вернется к непрерывной и полноценной работе, посещу Бучу и Бабий Яр. Я пришел сказать: Израиль стоит рядом с Украиной и украинским народом в трудное время", - написал он в Twitter.

Детали

Ожидается, что Коэн пробудет в Киеве до пятницы, 17 февраля, и утром отправится обратно в Израиль, сообщает The Times of Israel. 

В столицу Украины он прибыл с генеральным директор Министерства иностранных дел Роненом Леви и Симоной Гальперин, руководителем отдела Евразии в министерстве.

Напомним

По информации СМИ, Израиль до сих пор отклонял просьбы администрации Байдена и других правительств о предоставлении военной помощи Украине, опасаясь напряженности в отношениях с Россией, но теперь Нетаньяху приказал пересмотреть эту политику.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, визит, Израиль
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.