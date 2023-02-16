В США заявили, что освобождение Крыма может стать "красной линией" для путина, но окончательное решение за Киевом - Politico

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Попытка Украины вернуть Крым военным путем была бы "красной линией" для российского диктатора владимира путина, которая может привести к более широкому ответу со стороны рф, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с группой экспертов. Однако он подчеркнул, что окончательное решение по освобождению полуострова будет принимать Киев, информирует Politico, передает УНН.

Детали

Российский президент считает Крым "частью россии", и не хотел бы, чтобы остров "вырвали из его когтей", хотя это именно то, что он сделал с Украиной почти десять лет назад, пишет издание. С тех пор республиканская и демократическая администрации США неоднократно заявляли, что "Крым – это Украина", напоминает издание.

А комментарии Блинкена, как отмечается, прозвучали после того, как во время частного разговора у него спросили, готовы ли Соединенные Штаты помочь Украине вернуть все временно оккупированные россией территории. По словам четырех человек, госсекретарь ответил, что США не поощряют Украину вернуть Крым военным путем, но это решение будет принимать исключительно Киев. Администрация сосредоточена на том, чтобы помочь Украине продвигаться туда, где ведется борьба, главным образом на востоке страны.

Эта оценка перекликается с комментариями официальных лиц Пентагона последних недель, которые говорили об ожесточенной борьбе, ведущейся на Донбассе и на юге страны, и которые поставили под сомнение способность Украины вернуть Крым в ближайшем будущем, пишет издание.

Двое собеседников издания сообщили, что Блинкен создал впечатление, что США не считают пока мудрым толчок к возвращению Крыма военным путем, но отметили, что эти слова он не сказал прямо. Другие два человека не восприняли комментарии Блинкена таким образом, отмечает Politico. Они сообщили, что для них это стало сигналом, что Блинкен был более открыт к потенциальной украинской битве за Крым.

"В целом это сообщение заключается в том, что есть много неопределенности относительно того, как дальше будут развиваться события, и реальные вопросы о способности любой стороны достичь больших успехов", - сказал один из людей.

Государственный департамент отказался комментировать разговор Блинкена, подобный другим, которые секретарь имел с экспертами, чтобы получить внешнюю точку зрения на конфликт.

Напомним

Бывший командующий войсками США в Европе настаивает на том, что несмотря на сообщения о небольшом продвижении российских войск из-за возобновления наступления, Украина может одержать быструю победу, если Запад предоставит ей истребитель.