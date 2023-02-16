Прошлый март и нынешний февраль отличает уверенность, что Украина не останется наедине с врагом - Зеленский

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главное, что отличает март прошлого года и февраль этого года – это уверенность, что свободный мир не изменит ценностям свободы. Об этом он сказал во время обращения к парламенту Норвегии, которое цитируют в ОП, передает УНН.

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«Впервые я обращался к парламенту Норвегии и ко всем норвежцам на 35-й день этой войны. Сегодня уже 358-й день войны. И главное, что отличает март прошлого года и февраль этого года – это уверенность. Уверенность, что свободный мир не предаст ценности свободы. Уверенность, что Украина не останется наедине с таким врагом. Уверенность, что Европа не отдаст врагу ни одной своей скалы, потому что каждая часть нашей Европы делает всех нас сильнее», - сказал Зеленский.

Детали

Он отметил, что норвежский вклад в такую уверенность действительно исторический.

«Вы помогаете нам средствами противовоздушной обороны, и это защищает наши города от российского террора. Вы помогаете нам с противотанковым оружием и артиллерией, и это спасает украинцев от экспансии российских пыточных и издевательств на нашу землю. Вы помогаете нам с восстановлением энергетики после ракетных ударов и попаданий иранских ударных дронов, и это возвращает людям нормальность жизни. А сейчас вы создаете прецедент долговременной финансовой поддержки государства, защищающего свою независимость и право каждого народа жить в соответствии с общепризнанными международными нормами», - рассказал Зеленский.

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Президент объяснил, почему такой прецедент важен.

«Потому что это не только дает ощущение, что у тебя есть завтра. Это дает ощущение, что завтра рядом с тобой – так же, как и сегодня, – будет надежный партнер. Партнёр, который так же, как и ты, ценит жизнь и людей. Партнер, который так же, как и ты, понимает значение социальной стабильности. Партнер, который так же, как и ты, стремится, чтобы государства граничили не с агрессорами, а с добрыми соседями», - сказал Зеленский.

Он отметил, что украинцы и норвежцы – именно такие партнёры.

«Общие в ценностях, а потому общие в защите. Общие в защите, а значит, общие в будущей победе. И это будет надежной основой безопасности всех в мире, если ваш взгляд на устойчивость станет ориентиром и для других защитников свободы», - добавил Зеленский.

Дополнение

13 февраля Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере дальнейшее сотрудничество и поблагодарил за новый оборонный пакет, который укрепит Украину на земле, в небе и на море.