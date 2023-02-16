Данилов: вывод россией кораблей с ядерным оружием в море - очередной шантаж

КИЕВ. 16 февраля. УНН. По данным норвежской разведки, россия впервые за 30 лет вывела в море корабли с тактическим ядерным оружием. Такой шаг страны-агрессора - это шантаж, чтобы страны мира "шли по плану" рф, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире национального телемарафона, передает УНН.

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"Это не первый шантаж россии. Они считают, что через этот шантаж кто-то должен идти по их плану. Был энергетический шантаж, который мощно прошли страны Европы, сейчас шантаж идет ядерный. Они будут пытаться таким образом шантажировать страны мира", - сказал он.

Детали

Отвечая на вопрос журналиста, каким должен быть ответ НАТО на такой шантаж, Данилов отметил, что Альянс "на самом деле ни разу за все время своего существования не отвечал" на такие случаи. В то же время он подчеркнул, что ответ стран мира на такой инцидент, если он произойдет, должен быть жестким.

"Если путин хотя бы одно тактическое ядерное оружие использует, мир должен ответить так, чтобы у этой страны отпало всякое желание прикасаться к чему-то военному ближайшие триста лет. Это очень опасная ситуация для всего мира, и если не будет жесткой реакции, то мир будет развиваться совсем другим путем", - подытожил секретарь.

Добавим

Норвежская разведка опубликовала отчет, в котором отметила, что военные корабли россии впервые за 30 лет стали выходить в море с тактическим ядерным оружием на борту. По их данным, основная часть ядерного потенциала размещена на подлодках и надводных кораблях Северного флота.

Напомним

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в интервью испанскому СМИ 20 minutos 3 февраля заявил, что нет никаких рисков ядерной эскалации со стороны россии, поскольку руководство страны-агрессора "не хочет умирать"