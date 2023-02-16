"Не только оружие": Резников рассказал, о чем говорил со Столтенбергом

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников провел встречу с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, во время которой были обсуждены решения относительно дальнейших шагов имплементации стандартов Альянса. Об этом министр обороны сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

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По словам Алексея Резникова, одним из таких шагов будет внедрение системы LOGFAS — одной из информационных систем логистики НАТО и стран-членов НАТО.

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“Если коротко, это о минимизации времени планирования и максимизации скорости обмена логистическими планами, отчетами, как в силах обороны Украины, так и с нашими партнерами. Это — о прозрачности, подотчетности и полной открытости с нашей стороны. Я рассказал, как работает LOGFAS в Украине. Коллега приветствовал эти важные шаги. Доверие, прозрачность, единство и уверенность в победе Украины. Это то, на чем строятся наши отношения со всеми партнерами и друзьями Украины”, - отметил министр.

Также во время встречи обсуждалось развитие системы закупок Минобороны в соответствии с принципами транспарентности и эффективности.

“Не только оружие. Договорились о системном взаимодействии по обучению персонала МОУ на базе NSPA и развития агентств по закупкам, которые уже созданы в Минобороны. Фактически, речь идет о синхронизации всех процедур закупки, которые будут использоваться МОУ со стандартными процедурами принятыми в НАТО.

Планируем, что уже через несколько недель начнется обучение первой группы специалистов агентств по закупкам МОУ”, - сообщил Алексей Резников.

По его словам, конкретные договоренности были закреплены во время рабочей встречи с представителями руководства NSPA.

“Мы договорились не только об обучении, но и о модернизации нашей системы закупок по стандартам NSPA и обеспечении дальнейшего жизненного цикла вооружений. Также обсудили развертывание такой программы в рамках комплексного пакета помощи НАТО. Доверие партнеров важно для Украины. Именно оно позволяет нам получать всю ту помощь, которую предоставляют наши партнеры”, - резюмировал он.

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Министр обороны Украины Алексей Резников обсудил с министром обороны Бельгии Людивин Дедондер перспективы дальнейшего сотрудничества, в частности - в части морского разминирования.

Резников обсудил с министром обороны Бельгии перспективы дальнейшего сотрудничества