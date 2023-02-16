Европарламент к годовщине вторжения рф принял резолюцию о поддержке Украины: есть упоминание об истребителях

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Европейский парламент сегодня принял резолюцию к годовщине вторжения рф в Украину, где призывает предоставлять Украине военную помощь столько, сколько нужно, а также обращается к государствам-членам ЕС серьезно подумать об отправке западных истребителей в Украину, сообщается на сайте евроинститута, информирует УНН.

Детали

В резолюции, к годовщине войны рф против Украины, депутаты Европарламента решительно осуждают агрессию москвы и подтверждают свою непоколебимую солидарность с народом и руководством Украины.

Также европарламентарии отмечают, что российские активы, замороженные ЕС, должны быть использованы для восстановления Украины, а санкции ЕС против москвы и ее союзников необходимо существенно расширить.

Кроме того, упоминают о том, что Украина, Еврокомиссия и Совет ЕС должны работать над тем, чтобы начать переговоры о вступлении в этом году.

Резолюцию приняли 444 голосами при 26 "против" и 37 воздержавшихся.

Призыв по истребителям

Европарламентарии подтверждают свою поддержку предоставления военной помощи Украине до тех пор, пока это необходимо, и призывают серьезно рассмотреть вопрос о поставках западных истребителей и вертолетов, подходящих ракетных систем и существенное увеличение поставок боеприпасов Киеву.

"Украина должна быть способна не только защитить себя, но и восстановить полный контроль над всей своей международно признанной территорией", - отметили евродепутаты.

Новые санкции и конфискация российских активов для восстановления Украины

Резолюция призывает страны-члены ЕС принять десятый пакет санкций против рф и ее союзников до конца февраля и существенно расширить его масштабы. Она также призывает ЕС, государства-члены и их союзников сделать уже введенные санкции более эффективными и предпринять срочные шаги, чтобы заблокировать любые попытки обойти эти ограничительные меры.

Забегая вперед, депутаты Европарламента требуют, чтобы работа над правовым режимом, который позволяет конфисковать российские активы, замороженные ЕС, была завершена. Затем эти активы должны быть использованы для восстановления страны и выплаты компенсаций жертвам войны. Они также отмечают, что после окончания войны рф придется выплатить серьезные репарации, чтобы сделать существенный вклад в восстановление Украины.

Начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС

Европарламент также подчеркивает, что агрессивная война рф коренным образом изменила геополитическую ситуацию в Европе, «что требует от ЕС смелых, отважных и всеобъемлющих политических решений, решений в сфере безопасности и финансов». В этом контексте депутаты Европарламента вновь заявляют о своей поддержке решения Европейского совета о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС прошлым летом. Они также призывают Украину, Еврокомиссию и Совет ЕС работать над началом переговоров в этом году, подчеркивая при этом, что вступление в ЕС также остается процессом, основанным на заслугах, с соблюдением соответствующих процедур и условных критериев.