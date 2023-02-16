Данилов: получение самолетов западного производства - вопрос времени

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что Украина обязательно получит самолеты западного производства, но это вопрос времени. Об этом он заявил в эфире украинского телеканала, передает корреспондент УНН.

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«Будут ли в небе нашем самолеты западного производства? Да, обязательно будут, вопрос только времени. Я могу напомнить, что в начале войны у нас было 4 волшебных слова: NLAW, Javelin, Stinger, Bayraktar и о большем наше население и не мечтало, хотя просили еще с ноября 2021 года, умоляли: дайте нам оружие», - сказал Данилов.

Он напомнил, что ранее Украина не ожидала получить, в частности, систему Patriot.

«И когда мы в феврале-марте отбивались, то такие словосочетания, которые сейчас есть в сленге наших военных – Patriot, «Крабы» и другие, которые мы даже не ожидали, что мы можем такое получить… Поверьте, будет все и в достаточном количестве, чтобы победа была за нами», - сказал Данилов.

Дополнение

Президент Зеленский заявлял, что Украина получила хорошие сигналы по боевой авиации, но над этим надо еще поработать.