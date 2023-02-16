У Зеленского заявили, что танковая коалиция для Украины растет, но "не все можно выносить в прессу"

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Танковая коалиция для Украины растет, но не все решения можно освещать в прессе. Об этом в интервью Радио Свобода сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, передает УНН.

Детали

По словам Жовквы, встреча на уровне министров обороны стран-партнеров в формате “Рамштайн”, которая состоялась на этой неделе, имеет хорошие результаты. В частности, танковая коалиция для Украины растет, но не все решения можно освещать в прессе.

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“Обсуждались не только самолеты, обсуждались в том числе танки, о чем говорилось на прошлом “Рамштайн”, танковая коалиция, например, растет. Обсуждалась артиллерия, обсуждались боеприпасы – то, чего нам сейчас действительно не хватает. Обсуждался весь спектр вопросов. Ведь на столе у каждого лидера, с которым говорил президент Зеленский перед “Рамштайном”, есть конкретный перечень того оборудования, в котором нуждается Украина. Мы знаем, какое оборудование есть в каждой стране, и знаем, что это именно тот излишек, который они могут нам дать”, – отметил Игорь Жовква.

Дополнение

Как писал УНН, Нидерланды и Дания отказались передавать Украине немецкие танки Leopard 2.

Впоследствии, пресс-секретарь правительства Нидерландов Саша Лувхофф заявила, что Нидерланды не отказывались от поставок Украине танков немецкого производства Leopard 2.