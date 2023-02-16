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Глава "Нафтогаза Украины" отчитался перед МВФ

Глава "Нафтогаза Украины" отчитался перед МВФ

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Глава НАК “Нафтогаз Украины” Алексей Чернышов обсудил с миссией МВФ внедрение реформы корпоративного управления в Нафтогазе и обеспечение необходимых объемов топлива для прохождения следующего отопительного сезона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Нафтогаз Украины".

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"Прежде всего, я хотел бы поблагодарить МВФ за постоянную поддержку Украины, в частности, за начало подготовки к пересмотру Мониторинговой программы с участием Совета директоров. Мы считаем, что это важный шаг к обеспечению макроэкономической стабильности нашей страны и внедрению полноценной программы Фонда. Сейчас Группа Нафтогаз делает все возможное, чтобы восстановить доверие наших международных партнеров и подтвердить свой статус надежного партнера", — отметил Чернышов.

Он также рассказал о назначении наблюдательного совета компании.

"Я прекрасно понимаю, что для восстановления доверия и привлечения инвестиций необходимо было вернуться к надлежащей практике корпоративного управления, основанной на принципах ОЭСР. Избрание нового наблюдательного совета — важный первый шаг в этом направлении. Вчера у нас с членами наблюдательного совета была очередная встреча. Мы обсудили, где сейчас находится Нафтогаз, а также ключевые вызовы, которые нам нужно преодолеть", — добавил глава Группы.

В рамках встречи с миссией МВФ также шла речь о ситуации на рынке газа в Украине и вопросах компенсации разницы в тарифах и обеспечения необходимых объемов топлива для прохождения следующего отопительного сезона.

Дополнение

Миссия Международного валютного фонда 13 февраля начала работу, чтобы подготовить основу для пересмотра мониторинговой программы Украины.

Источник: УНН
Теги: МВФ, Украина, Нафтогаз
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