Парламент Словакии признал рф спонсором терроризма, а российский режим террористическим

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Парламент Словацкой Республики принял резолюцию, которой признал россию страной-спонсором терроризма, а российский режим террористическим. Об этом УНН пишет со ссылкой на издание Aktuality.

Детали

Депутаты Словакии в четверг приняли резолюцию, в которой осуждают широкомасштабные нападения россии на Украину. Резолюция называет российский режим террористическим, а россию – государством-спонсором терроризма.

Депутаты также осудили прямые и косвенные угрозы россии применить ядерное оружие.

В резолюции отмечается непризнание проведения и результатов “референдумов” в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях, с упором на то, что эти территории остаются частью Украины.

Кроме того, парламент выразил поддержку усилиям по созданию специального трибунала для расследования преступлений, совершенных военнослужащими и руководством рф.

Документом также предусматривается осуждение гибридной войны, которую россия ведет и на территории Словакии. Резолюция призывает правоохранительные органы, разведывательные службы и другие соответствующие структуры не недооценивать угрозу, а принять необходимые меры с целью поддержания безопасности и демократии в Словакии.

"За" проголосовали 78 депутатов – большинство фракции OĽaNO и вся фракция SaS. Некоторые члены фракции "Мы - семья" воздержались. 12 депутатов были против, семеро не голосовали и всего 23 воздержались.

Дополнение

В январе сообщалось, что Киев вынесет на обсуждение в 2023 году проект резолюции Генассамблеи ООН о создании специального трибунала против россии.

Впоследствии стало известно, что Генеральная ассамблея ООН накануне первой годовщины вторжения россии планирует принять резолюцию о суверенитете и целостности Украины.