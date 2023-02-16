Министр обороны Алексей Резников рассказал об автоматизации учета в ВСУ

КИЕВ. 16 февраля. УНН. В ВСУ внедряют автоматизацию логистических процессов и учета с помощью немецкой ERP системы SAP. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр обороны Украины Алексей Резников и добавил, что автоматизация процессов является одним из неотложных изменений, которое уже находится в активной фазе, передает УНН.

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“Автоматизация в армии продолжается. (...) Проект в активной фазе. Стартуем с двух треков:

1. автоматизации учета вещевого имущества

2. автоматизации учета запчастей и модуля ремонта техники.

Сейчас обсуждаем с SAP SE (Германия) детали предложенного пакета лицензий, технической и консультационной поддержки. Наполняем команду, в основном — из рядов мобилизованных, нужных SAP специалистов. Рабочая группа с представителями армий стран-членов НАТО, которые используют такое же как и мы решение, — SAP4HANA, уже работает”, - сообщил министр.

Он отметил, что сейчас ключевой задачей является быстрое ее внедрение.

“Варианты обсуждаем с партнерами. Параллельно совместно с Минцифры активно ищем доноров, которые помогут с компьютерной техникой. Последнее, но важное: запчасти для первой зарубежной САУ уже в системе”, - заявил Алексей Резников.

Добавим

Министр обороны Украины Алексей Резников провел встречу с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, во время которой были обсуждены решения по дальнейшим шагам имплементации стандартов Альянса.