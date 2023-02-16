Украинский паспортный сервис стал доступен в Стамбуле

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Отныне украинцы, находящиеся в Турции, могут подать заявки на оформление паспортных документов в Стамбуле. Там начали работу первые два мобильных подразделения государственного предприятия “Документ”. Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, передает УНН.

Детали

В Турции граждане Украины могут получить следующие услуги:

оформление ID-карты или загранпаспорта (в том числе взамен утраченного или похищенного);

обмен ID-карты или загранпаспорта (в связи с окончанием срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);

обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае непригодности);

одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты.

Подать заявки на оформление паспортных документов можно как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди. Оплата осуществляется непосредственно на месте – с помощью сервиса онлайн-оплаты услуг. Для этого достаточно иметь при себе лишь смартфон и реквизиты банковской карты.

Сейчас ведется работа над открытием таких мобильных подразделений в странах Европы, где находится значительное количество украинцев. В частности, речь идет о Братиславе, Праге, Берлине, Мадриде, а также Риме.

Напомним

Граждане Украины могут оформить паспорт, страховку и обменять водительское удостоверение в польских городах Варшава, Гданьск, Краков и Вроцлав.