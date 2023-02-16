Украина передала Израилю список военных потребностей и ожидает решений - Кулеба

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Украина передала Правительству Израиля список военных потребностей, и теперь ожидает решений от страны, в частности в сфере помощи защиты украинского неба. Об этом заявил министр иностранных Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с израильским коллегой Элу Коэном, передает УНН.

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"Мы сегодня говорили не только о гуманитарной поддержке, но и о других вещах, которыми Израиль может поддержать Украину. Израилю очень известен наш список военных потребностей. Он передавался тому правительству, он передавался этому правительству. Мы ждем принятия соответствующих решений. Прежде всего речь идет о защите украинского неба", - заявил Кулеба.

Детали

Министр добавил, что нет ни одной объективной причины, почему Украина и Израиль не должны стоять бок о бок "сегодня, завтра и всегда".

Дополнение

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн сообщил, что он прибыл в Киев. Это первый визит израильского министра в Украину с начала полномасштабного вторжения рф.

По информации СМИ, Израиль до сих пор отклонял просьбы администрации Байдена и других правительств о предоставлении военной помощи Украине, опасаясь напряженности в отношениях с россией, но теперь Нетаньяху приказал пересмотреть эту политику.