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Израиль поможет Украине с разработкой "умной" системы оповещения

Израиль поможет Украине с разработкой "умной" системы оповещения

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн на совместном брифинге с украинским коллегой Дмитрием Кулебой сообщил, что его страна поможет Киеву с разработкой “умной” системы оповещения о воздушных ракетных и дроновых атаках, передает УНН.

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“Я горжусь тем, что мы стоим вместе с Украиной в эти сложные времена. И Израиль будет продолжать эту поддержку в будущем…Отмечу, что мы будем помогать с разработкой умной системы раннего предупреждения для Украины”, – заявил он.

Детали

Коэн добавил, что страна также поддержит гарантию на сумму более 200 миллионов долларов для развития инфраструктуры, которая будет заниматься вопросами здравоохранения и психологической помощи.

Дополнение

Министр иностранных Дмитрий Кулеба заявил, что Украина передала Правительству Израиля список военных потребностей, и теперь ожидает решений от страны, в частности в сфере помощи защиты украинского неба.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Израиль, война
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