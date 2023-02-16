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Украина провела еще один масштабный обмен пленными с рф: домой едут 100 воинов и гражданский

Украина провела еще один масштабный обмен пленными с рф: домой едут 100 воинов и гражданский

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Украина провела еще один обмен пленными с рф. Как сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, сегодня домой едут 100 наших воинов и 1 гражданский, передает УНН.

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"Продолжаем возвращать украинцев из плена. Сегодня домой едут 100 наших воинов и 1 гражданский. Среди освобожденных бойцов - нацгвардейцы, пограничники и военные ВСУ. 94 из них - защитники Мариуполя, включая 63 воинов с "Азовстали". Их так долго ждали родные", - написал Ермак.

По его словам, многие из героев получили ранения различной тяжести.

"Мы продолжаем работать, спасибо команде и Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными. Вернем домой всех", - резюмировал глава ОП.

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Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что всего с 24 февраля нашей команде удалось вернуть уже 1762 украинцев и украинок из российского плена.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, обмен
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