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Зеленский поговорил с президентом Казахстана: что известно

Зеленский поговорил с президентом Казахстана: что известно

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, передает УНН.

Цитата

"Провел телефонный разговор с Президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Обсудили сотрудничество на международных площадках. Также поблагодарил Казахстан за гуманитарную поддержку для Украины", - написал Зеленский в Telegram.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Источник: УНН
Теги: Украина, Казахстан
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