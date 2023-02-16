Новости: Политика
16 февраля 2023, 18:54 • Тоня Туманова • 9300
Зеленский поговорил с президентом Казахстана: что известно
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, передает УНН.
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"Провел телефонный разговор с Президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Обсудили сотрудничество на международных площадках. Также поблагодарил Казахстан за гуманитарную поддержку для Украины", - написал Зеленский в Telegram.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Источник: УНН
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