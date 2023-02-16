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Резников подвел итоги двухдневной работы украинской делегации в Брюсселе

Резников подвел итоги двухдневной работы украинской делегации в Брюсселе

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Украинское войско будет лучше обеспечено боеприпасами, больше наших воинов получат качественную подготовку, а угрозы с неба - лучший отпор. Об этом по итогам двухдневной работы украинской делегации в Брюсселе сообщил министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в Facebook, передает УНН.

По его словам, также с партнерами обсудили практические аспекты “танковой коалиции”.

Цитата

“Главное – укрепляется "бронированный кулак", который за несколько месяцев сможет решать задачи в соответствии с замыслом Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и Генерального штаба. Сегодня обсуждали с партнерами практические аспекты “танковой коалиции”. Сделано несколько важных шагов”, - сообщил министр.

Также Резников поблагодарил министра обороны США Ллойда Остина и Генсека НАТО Йенса Столтенберга за поддержку Украины, а украинскую делегацию и Миссию Украины при НАТО за командную работу.

Напомним

Во время встречи с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Алексей Резников обсудил решение о дальнейших шагах имплементации стандартов Альянса в Украине. 

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина, Алексей Резников
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