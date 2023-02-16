В Financial Times появился материал о якобы контрабанде оружия из Украины. МИД заявляет о дезинформации и требует провести редакционное расследование

КИЕВ. 16 февраля. УНН. В Financial Times появился материал "Премьер-министр Молдовы призывает к увеличению помощи ЕС для обуздания контрабанды оружия из Украины". В МИД Украины подробно разобрали очередную дезинформацию и требуют провести редакционное расследование, передает УНН.

Детали

Спикер МИД Украины Олег Николенко отметил, что 6 февраля 2023 года появился материал Financial Times "Премьер-министр Молдовы призывает к увеличению помощи ЕС для обуздания контрабанды оружия из Украины".

По его словам, в начале статьи отмечается, что ныне экс-премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица рассказала Financial Times о том, что ее страна «наблюдает увеличение» контрабанды оружия, людей и товаров из Украины на фоне войны. Автор напоминает, что Молдова не является членом Европейского Союза, но граничит с Румынией, которая является членом ЕС с 2007 года.

Далее автор сразу очерчивает масштаб проблемы: «Незаконная контрабанда оружия, людей и товаров из Украины была основным опасением для стран ЕС после вторжения россии в феврале прошлого года, что усугубилось огромным количеством оружия, поставленного в страну за последние 11 месяцев, а также увеличением количества людей, стремящихся уехать».

В ответ, как говорится в материале, Брюссель создал «центр поддержки» в Молдове, пытаясь отслеживать и противодействовать попыткам незаконной торговли. Эта инициатива, по словам Гаврилицы, достигла «успешных усилий в контексте пресечения контрабанды оружия и людей».

"А теперь давайте посмотрим на прямую цитату экс-главы молдавского правительства, которая подается в статье: «Мы не хотим стать страной, где растут угрозы безопасности или усиливается . . торговля людьми или контрабанда». Наталья Гаврилица также говорит, что Молдове нужна поддержка ЕС, чтобы «не позволить сети контрабанды разрастись». Вполне легитимное желание представительницы страны, возле территории которой идет война. Но напрямую ли говорит молдавский экс-премьер о фактах контрабанды оружия или ее увеличении? Нет.

Цитаты экс-премьер-министра Молдовы не соответствуют заголовку материала Financial Times. Автор статьи также не приводит никаких доказательств контрабанды оружия. Более того, мы не получали никакой подтвержденной информации или конкретных фактов от молдавской стороны о поставках контрабандного оружия из Украины", - отметил пресс-секретарь МИД.

Цитата

"Этот материал Financial Times – очередная дезинформация. Его цель – дискредитировать международную военную помощь Украине. россия инвестирует многочисленные ресурсы, чтобы сейчас помешать поставкам западного оружия нашему государству на фоне нового наступления российской армии. Очевидно, что статья Financial Times должна была усилить на Западе страх относительно того, что оружие, передаваемое Украине, обернется против самих западных стран, попав в руки криминальных элементов.

В прошлом году этот же автор уже публиковал похожую статью, в которой также манипулировал темой якобы контрабанды оружия из Украины. Требуем от Financial Times немедленно провести редакционное расследование обстоятельств появления материалов, которые имеют все признаки дезинформации в интересах россии", - резюмировал Николенко.