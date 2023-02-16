Война с рф: в Генштабе рассказали, где враг сосредотачивает усилия и наступает

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Основные усилия оккупант сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

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"Враг пока не отказывается от своих захватнических планов, несмотря на значительные потери. Основные усилия сосредоточивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях", - говорится в сводке.

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Как сообщили в Генштабе, в течение суток противник нанес очередной ракетный удар по территории нашей страны. 16 из 36 вражеских ракет были сбиты нашими защитниками. Кроме того, враг нанес 12 авиационных ударов и совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть раненые и погибшие среди гражданского населения.

Угроза нанесения ударов российской федерацией остается высокой по всей территории Украины.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 140 460 человек, 3296 танков и сотен единиц военной техники.