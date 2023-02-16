Украина национализировала заводы подсанкционного российского олигарха Дерипаски на 10 млрд грн

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о передаче в государственную собственность Украины предприятий, принадлежавших российскому олигарху Олегу Дерипаске, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Решение суда касается Николаевского глиноземного завода, а также недродобывающих компаний «Глуховский карьер кварцитов», «Хустский карьер» и «Жежелевский карьер».

Стоимость переданного Украине имущества составляет более 10 млрд грн.

Установлено, что Дерипаска, который входит в ближайшее окружение военно-политического руководства рф, управлял предприятиями через подконтрольные коммерческие структуры в разных регионах Украины.

Таким образом российский олигарх пытался скрыть свое отношение к украинским активам.

Впрочем, сотрудники Службы безопасности разоблачили схему и инициировали передачу 100% российского имущества в доход Украины.

Мероприятия по национализации предприятий страны-агрессора проводили сотрудники Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма СБУ при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Ранее

В январе Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд о взыскании активов российского олигарха Олега Дерипаски в доход государства.

Как сообщал УНН, Президент Зеленский в октябре 2022-го ввел санкции против Дерипаски.