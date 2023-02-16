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Украина национализировала заводы подсанкционного российского олигарха Дерипаски на 10 млрд грн

Украина национализировала заводы подсанкционного российского олигарха Дерипаски на 10 млрд грн

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о передаче в государственную собственность Украины предприятий, принадлежавших российскому олигарху Олегу Дерипаске, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Решение суда касается Николаевского глиноземного завода, а также недродобывающих компаний «Глуховский карьер кварцитов», «Хустский карьер» и «Жежелевский карьер».

Стоимость переданного Украине имущества составляет более 10 млрд грн.

Установлено, что Дерипаска, который входит в ближайшее окружение военно-политического руководства рф, управлял предприятиями через подконтрольные коммерческие структуры в разных регионах Украины.

Таким образом российский олигарх пытался скрыть свое отношение к украинским активам.

Впрочем, сотрудники Службы безопасности разоблачили схему и инициировали передачу 100% российского имущества в доход Украины.

Мероприятия по национализации предприятий страны-агрессора проводили сотрудники Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма СБУ при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Ранее

В январе Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд о взыскании активов российского олигарха Олега Дерипаски в доход государства.

Как сообщал УНН, Президент Зеленский в октябре 2022-го ввел санкции против Дерипаски.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, активы
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