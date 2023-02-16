Украинский лауреат Нобелевской премии требует привлечь к ответственности российских военных преступников

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Александра Матвийчук, украинская правозащитница, чья НПО была одним из лауреатов прошлогодней Нобелевской премии мира, в четверг в интервью AFP призвала мир "привлечь к ответственности российских военных преступников", информирует УНН.

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"Мы должны разорвать порочный круг безнаказанности", - сказала она, призвав Организацию Объединенных Наций и Европейский Союз поддержать призыв Киева о создании специального трибунала, способного судить высокопоставленных российских чиновников вплоть до президента владимира путина.

Детали

Признавая, что добиться поддержки этой цели большинством стран-членов ООН было "сложной задачей", Матвийчук сказала, что это необходимо для любого послевоенного мира, который может наследовать окончание войны в Украине.

"Без справедливости не будет прочного мира", - отметила она.

Украинская неправительственная организация "Центр гражданских свобод", которой руководит Матвийчук, в прошлом году разделила Нобелевскую премию мира с российской правозащитной организацией "Мемориал" и белорусским демократическим активистом Алесем Беляцким, который находится в заключении. Центр гражданских свобод Матвийчук, основанный в 2007 году, ведет кампанию за верховенство закона и демократию в Украине.

Эта борьба только усложнилась с военным наступлением россии, но она отметила, что ценности, за которые борются НПО, играют центральную роль в усилиях Украины по вступлению в Европейский Союз.

"У нас две основные задачи: выжить и противостоять, и продолжать наш демократический путь", - сказала Матвийчук.

"Мы все еще транзитная нация, и мы не можем концентрировать энергию только этим реформаторским путем — у нас параллельно идет война с россией. Но после того, как началось широкомасштабное вторжение, мы все еще не имеем роскоши, чтобы сосредоточиться только на одной цели, мы должны бороться за свое выживание. И мы должны двигаться дальше, чтобы присоединиться к Европейскому союзу", - сказала она.

Стать частью Евросоюза означает стать частью "европейского цивилизационного пространства", считает Матвийчук.

Присоединение к ЕС будет означать, что "мы будем иметь шанс построить нашу страну, в которой будут защищены права каждого".