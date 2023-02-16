Зеленский заявил, что новое наступление россии уже началось

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Российская армия начала новое наступление в Украине о котором ранее неоднократно говорили. Об этом в интервью ВВС заявил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

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"Российские атаки уже происходят на нескольких направлениях", - заявил Зеленский, комментируя новое наступление россиян.

Детали

По его словам, украинские военные смогут сопротивляться наступлению оккупантов до тех пор, пока не появится возможность для контрнаступления. Но, в то же время, Западу необходимо предоставить больше военной помощи.

Зеленский также прокомментировал угрозы лидера беларуси александра лукашенко вести войну вместе с российскими войсками со своей территории, “если хоть один украинский военный пересечет границу”.

"Надеюсь, беларусь не вступит в войну. Если да, мы будем бороться и выживем. Позволить россии снова использовать беларусь как плацдарм для нападения было бы большой ошибкой”, – добавил президент.

Дополнение

Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что россия фактически ведет наступление в Луганской области, хотя, пока что без "больших успехов".

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли во время пресс-конференции по итогам "Рамштайна" в Брюсселе заявил, что пока нет никаких признаков вероятного наступления россиян на Киев.

По словам Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, российский диктатор владимир путин начинает новые наступательные действия, посылая "тысячи и тысячи" военных, чтобы оказать давление на украинцев.