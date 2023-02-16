Неопознанные летающие объекты в небе над США не связаны со шпионской программой Китая или других стран – Байден

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Сбитые неопознанные объекты, которые были зафиксированы в воздушном пространстве США, не связаны со шпионской программой Китая или других стран. Об этом на брифинге заявил Президент страны Джо Байден, добавив, что распорядился установить более четкие правила и действия в отношении неопознанных летающих объектов, передает корреспондент УНН.

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“Мы пока не знаем, что это были за объекты. Но в настоящее время ничего не указывает на то, что это связано с китайской шпионской программой или других стран. В настоящее время разведка считает, что это, скорее всего, связано с частными компаниями, или научно-исследовательскими институтами, метеорологическими объектами, или в целях других научных исследований. Я распорядился изучить этот феномен неопознанных летающих объектов в более широком контексте. Мы знаем целый ряд стран и научных организаций, которые используют различные объекты в самых разных целях. И иногда это совершенно безобидные цели”, – заявил американский лидер.

Детали

Байден добавил, что провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. В частности, американские и канадские военные сотрудничают в расследовании инцидента, а сбитые обломки объектов будут отправлены на экспертизу для установления деталей. Он также отметил, что на данный момент, количество летающих объектов в небе над США не увеличилось.

“Я четко заявляю о том, что нет никакого факта, свидетельствующего о том, что количество летающих объектов в небе увеличилось. В частности, мы пытаемся усилить наблюдение при помощи радаров, чтобы противостоять угрозам. Именно поэтому я распорядился, чтобы были установлены более четкие правила и действия в отношении неопознанных летающих объектов. Необходимо четко понимать, кто может представлять опасность. Но если любой объект представляет угрозу американскому народу, я, конечно, отдам распоряжение, чтобы его сбили. Существуют определенные параметры, правила. Они секретные. Мы не рассказываем о них, чтобы об этом не узнали наши противники. Но в будущем, эти параметры будут определять то, какие действия будут осуществляться в отношении неопознанных летающих объектов”, – отметил он.

Кроме того, Президент США поручил Совету национальной безопасности возглавить процесс разработки новых правил и действий в отношении неопознанных летающих объектов. Прежде всего, необходимо провести так называемую инвентаризацию всех этих объектов, и постоянно обновлять эту информацию.

Также будут приняты дальнейшие меры для расширения возможности для обнаружения неопознанных летающих объектов в воздушном пространстве страны.

Напомним

В небе над США был сбит еще один неопознанный воздушный объект. Это произошло над озером Гурон, лежащим между США и Канадой.