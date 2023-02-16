Нуланд заявила, что США готовят "новый большой пакет" санкций против рф

КИЕВ. 16 февраля. УНН. США готовят к годовщине российского вторжения "новый большой пакет" санкций против рф. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

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«Где-то около 24 февраля вы увидите большой новый пакет санкций как со стороны США, так и всех наших партнеров по «Группе семи». Этот пакет углубит и расширит санкции в определенных категориях, которые уже были задействованы. В частности, санкции будут касаться ограничения потока технологий в российской оборонной промышленности, хайтек оборудования и тому подобное. Санкции будут и против отдельных персон, которые помогают вести эту войну и поддерживают ее», – сказала она во время телефонного брифинга для журналистов.

По ее словам, новые ограничения также будут направлены против обхода уже действующих санкций.

«Мы видим, что россияне становятся довольно умными, импортируя персональные компьютеры и холодильники из третьих стран, а порой и из наших стран, и затем из этого оборудования они вынимают чипы (полупроводники) и используют их для своей военной машины. Мы ударим по этим уклонистам как в наших странах, так и в третьих странах. Мы также расширяем санкции против банковского сектора, усилим экспортный контроль для предотвращения незаконной торговли», – отметила заместитель госсекретаря США.

Добавим

Нуланд обещает, что будущие санкции будут направлены против стран, которые помогают Москве избегать санкций.

«Мы ударим по секторам и странам, которые помогают россии избегать санкций. Мы откровенно говорим о нашей обеспокоенности в отношении Ирана, Северной Кореи, Китая, но также и других стран... И следующий пакет санкций от нас и партнеров по «Группе семи» будет очень и очень сконцентрирован на этом», – добавила она.

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Напомним

Предложенный Европейской комиссией 10-й пакет санкций против россии содержит торговые запреты и контроль за экспортом технологий на сумму 11 миллиардов евро. Его 15 февраля официально представила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.