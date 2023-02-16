Лидер британской оппозиции посетил Киев и пообещал поддержку Великобритании даже в случае смены правительства

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в четверг встретил в Киеве лидера оппозиционной Лейбористской партии Великобритании, информирует УНН.

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"Один из наших приоритетов сегодня – дальнейшее усиление поддержки Украины со стороны наших партнеров и союзников, среди которых одно из ключевых мест занимает Великобритания", - написал Зеленский в Telegram. "Поэтому визит лидера Лейбористской партии и Официальной оппозиции Великобритании Кира Стармера является очень важным".

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В четверг Стармер посетил Бучу и Ирпень.

"Для меня очень важно быть здесь, в Украине, с народом Украины, давая понять, что поддержка Украины в Соединенном Королевстве едина - давая понять, что если в следующем году состоятся выборы и смена правительства, позиция в отношении Украины останется неизменной", - сказал лидер оппозиции.

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Следующие всеобщие выборы в Великобритании запланированы не ранее 2025 года. Однако призывы к проведению досрочного голосования продолжают звучать после прошлогодних потрясений правящей Консервативной партии.