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Лидер британской оппозиции посетил Киев и пообещал поддержку Великобритании даже в случае смены правительства

Лидер британской оппозиции посетил Киев и пообещал поддержку Великобритании даже в случае смены правительства

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в четверг встретил в Киеве лидера оппозиционной Лейбористской партии Великобритании, информирует УНН.

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"Один из наших приоритетов сегодня – дальнейшее усиление поддержки Украины со стороны наших партнеров и союзников, среди которых одно из ключевых мест занимает Великобритания", - написал Зеленский в Telegram. "Поэтому визит лидера Лейбористской партии и Официальной оппозиции Великобритании Кира Стармера является очень важным".

Детали

В четверг Стармер посетил Бучу и Ирпень.

"Для меня очень важно быть здесь, в Украине, с народом Украины, давая понять, что поддержка Украины в Соединенном Королевстве едина - давая понять, что если в следующем году состоятся выборы и смена правительства, позиция в отношении Украины останется неизменной", - сказал лидер оппозиции.

Добавим

Следующие всеобщие выборы в Великобритании запланированы не ранее 2025 года. Однако призывы к проведению досрочного голосования продолжают звучать после прошлогодних потрясений правящей Консервативной партии.

Источник: УНН
Теги: Великобритания, война, Владимир Зеленский
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