Обследование Байдена показало, что он пригоден к исполнению обязанностей

КИЕВ. 17 февраля. УНН. В четверг опубликовали меморандум от личного врача Президента США в котором указано, что Джо Байден пригоден к исполнению своих обязанностей, передает УНН.

Цитата

«Президент остается пригодным к выполнению своих обязанностей и полностью выполняет все свои обязательства без каких-либо исключений или послаблений», - говорится в документе.

Дополнение

Несмотря на низкие рейтинги в опросах, Байден в течение времени намекает, что намерен снова баллотироваться на выборах. Он готовится к политической борьбе с конкурентом и со своим предшественником Дональдом Трампом, который уже выдвинул свою кандидатуру.

Напомним

Последний раз медицинское обследование Байден проходил 19 ноября 2021 года. Тогда, на время обследования, он передал свои полномочия на один 1 час и 25 минут вице-президенту США Камале Харрис, сделав ее первой женщиной в истории США, которая имеет президентские прерогативы.