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Сенатора Джона Феттермана госпитализировали

Сенатора Джона Феттермана госпитализировали

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Согласно сообщению, опубликованному офисом сенатора, Феттерман обратился к врачам из-за глубокой депрессии, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Детали

Согласно информации офиса сенатора Джона Феттермана, он лечится в ведущем военном медицинском центре от последствий тяжелой депрессии.

53-летний сенатор от штата Пенсильвания в настоящее время проходит лечение в Национальном военном медицинском центре имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона, куда он обратился по рекомендации терапевта Конгресса.

Согласно сообщению офиса сенатора, Феттерман страдал депрессией на протяжении всей жизни, однако болезнь обострилась в последние недели.

Дополнение

В ноябре Феттерман выиграл выборы в Сенат и победил в республиканском округе. До этого, полгода назад сенатор перенес тяжелый инсульт. Болезнь негативно повлияла на его речь.

Источник: УНН
Теги: США, сенатор, болезнь, конгресс
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