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Пакистан отрицает поставку боеприпасов Украине

Пакистан отрицает поставку боеприпасов Украине

Мумтаз Захра Балоч

КИЕВ. 17 февраля. УНН. В Пакистане отрицают поставку боеприпасов в Украину. Об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел страны Мумтаз Захра Балоч, передает УНН со ссылкой на Dawn.

Цитата

«Сообщения о поставках Пакистаном оборонных изделий в Украину не соответствуют действительности», - заявила Балоч.

Детали

Сообщения о том, что Пакистан поставлял Украине боеприпасы, регулярно появлялись в СМИ с середины прошлого года, но Исламабад редко официально отрицал свою причастность к российско-украинскому конфликту.

Несколько дней назад France 24 сообщила, что «истощение запасов боеприпасов является одной из самых насущных проблем Киева, поскольку Украина и ее партнеры обращаются к отдаленным странам, таким как Южная Корея и Пакистан, в качестве источников артиллерийских боеприпасов».

Отмечается, что Пакистан, по словам представителя, придерживается политики невмешательства в военные конфликты.

Во многих из этих сообщений утверждалось, что боеприпасы были отправлены в Украину через какую-то другую европейскую страну.

«Пакистан экспортирует оборонные запасы в другие государства только на основе твердых гарантий конечного использования и отсутствия повторной передачи. И это касается позиции Пакистана в украинско-российском конфликте», - заявила она.

Дополнение

Индийская газета The Economic Times сообщал, что Пакистан намерен поставить Украине более 10 тысяч ракет для реактивных систем залпового огня “Град”.

Источник: УНН
Теги: Украина, война, Пакистан, боеприпасы
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