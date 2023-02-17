У Зеленского предупредили о 24 февраля: слушайте Воздушные силы

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Украина готова к различным сценариям 24 февраля, в годовщину российского вторжения, и указал, что Воздушные силы ВСУ умеют сбивать вражеские воздушные цели, передает УНН.

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«24 февраля мы готовы к разным сценариям. Не забывайте, что у нас классные Воздушные силы, поэтому слушайте, что говорят именно эти люди, которые умеют сбивать российские и другие воздушные цели», - написал Ермак в Telegram.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что российские оккупанты готовятся и будут пытаться 23-24 февраля осуществить массированную атаку, но Украина к этому готова.