КИЕВ. 17 февраля. УНН. ЕС продлит запрет на продажу туалетов в россию в годовщину войны. Об этом сообщает издание EUobserver, передает УНН.

Детали

«Послы ЕС, ведущие переговоры о следующем раунде санкций в Брюсселе, в среду (15 февраля) внимательно изучили 146-страничный список товаров, которые нельзя экспортировать в россию», - говориться в сообщении.

Сообщается, что основная цель торгового эмбарго стоимостью еще 11 млрд евро в год - остановить продажу высокотехнологичных товаров, которые могут использоваться в российских системах вооружения.

Это включает в себя новую электронику, лазеры, радиооборудование, программное обеспечение, авионику, морские камеры и редкоземельные минералы.

«Другая часть торгового запрета ЕС предназначена для более широкого удара по промышленному потенциалу россии. Этот разнообразный список включает «биде, унитазы, смывные бачки и аналогичную сантехнику», а также светодиоды, конопляную пряжу, вилочные погрузчики, машины для сортировки почты, дымоходы, кирпичи, шины и даже «перья для ручек»"», - отмечается в сообщении.

Так, туалеты были среди предметов, впервые запрещенных в прошлом году, и теперь они включены в обновленный список, который должен вступить в силу к 24 февраля, первой годовщине полномасштабной войны.

Отмечается, что туалеты стали символом того, что 24-летнее правление президента россии владимира путина ничего не сделало для улучшения жизни россиян, когда российские солдаты начали их грабить, сначала в Грузии в 2008 году, а теперь и на Украине, потому что в каждом пятом российском доме до сих пор нет туалета.

«Пусть берут унитазы — они понадобятся в дороге — и возвращаются домой», — заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении в январе.

Дополнение

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