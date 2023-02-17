Новости: Политика
17 февраля 2023, 10:13 • Юлия Шрамко • 53280
Лидер Китая должен выступить с "речью о мире" на годовщину вторжения рф в Украину
Си Цзиньпин
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Лидер Китая Си Цзиньпин выступит с речью о мире в годовщину вторжения рф в Украину, со ссылкой на высокопоставленного китайского дипломата Ван И заявил в пятницу министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, которого цитируют западные СМИ, пишет УНН.
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Ван И "сказал мне, что Си выступит с речью о мире в годовщину вторжения в Украину" 24 февраля, как сообщает Reuters, министр Антонио Таяни сказал итальянскому радио RAI на следующий день после встречи с главным китайским дипломатом в Риме.
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Позицию Китая в отношении войны описывают как стремление сбалансировать свои связи с Западом и поддержку москвы.
Источник: УНН
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