Нуланд напомнила, что Крым - это Украина: назвала военные объекты там "законными целями"

КИЕВ. 17 февраля. УНН. На сегодня Крым - важная материально-техническая база рф, а военные объекты на полуострове являются законными целями, ведь Крым - это Украина. Об этом заявила заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд во время онлайн-дискуссии, организованной Фондом Карнеги, передает УНН.

Детали

Она напомнила, что с 2014 года россия осуществляла массовые нарушения прав татар и других лиц, проживающих на территории полуострова. Кроме этого, добавила заместитель Госсекретаря, страна-агрессор превратила полуостров в "важную материально-техническую базу для этой войны". По ее словам, в Крыму расположена база беспилотников, где находятся иранские БПЛА, а также пункты командования и управления.

"Это законные цели", - сообщила Нуланд.

Кроме этого, она отметила, что западные страны никогда не признавали Крым российской территорией, поэтому Украина имеет право поражать цели "в пределах своих международно признанных границ". Заместитель также отметила, что Украина "не будет в безопасности, если Крым не будет хотя бы демилитаризован", что должно стать частью устойчивого сдерживающего фактора.

Цитата

"Я не собираюсь решать, с чем и где воевать украинцам, или какое им принимать решение по Крыму в краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной перспективе. Мы признаем, что Крым - Украина", - подытожила Нуланд.

Напомним

Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявила, что взрывы на временно оккупированном Крымском полуострове - это напоминание, что Крым - это Украина.