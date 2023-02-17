США поддержат Украину в формировании "украинской армии будущего" - Нуланд

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Для сдерживания "любых будущих аппетитов" российского диктатора владимира путина, Соединенные Штаты поддерживают долгосрочный план по созданию "украинской армии будущего". Об этом сообщила заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд во время онлайн-дискуссии, организованной Фондом Карнеги, передает корреспондент УНН.

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"Мы никогда не должны доверять (россии - ред.), пока у власти находится владимир путин или кто-то вроде него, из-за того, что мы видели в 2014 году. Даже если будет справедливый мир, должен быть долгосрочный план по созданию украинской армии будущего, чтобы они могли сдерживать любые будущие аппетиты путина.

Мы готовы поддерживать их (украинцев - ред.) в развитии долгосрочной интегрированной противовоздушной обороны, долгосрочной высшей безопасности границ и способности контролировать свои моря и т.д.", - подчеркнула Нуланд.

Детали

Она в очередной раз повторила тезис, что война "могла бы закончиться завтра", если бы путин прекратил воевать и вывел войска рф с территории Украины.

"Это его война, его агрессия, его выбор, его имперские амбиции. Это не имеет ничего общего с тем, что Украина делала или планировала делать", - отметила заместитель Госсекретаря.

Сейчас ни одна из сторон не готова прекратить войну, добавила Нуланд и процитировала Госсекретаря США Энтони Блинкена: "Если россия перестанет воевать - закончится война, если перестанет воевать Украина - ей наступит конец". По ее словам, Вашингтон считает, что борьба ускорится весной, однако они уже сейчас помогают Киеву спланировать долгосрочное сдерживающее средство.

"Это единственный способ заставить их почувствовать себя в безопасности, чтобы эта война когда-то закончилась", - подытожила заместитель Госсекретаря.

Напомним

Виктория Нуланд заявила, что на сегодня Крым - важная материально-техническая база рф, а военные объекты на полуострове являются законными целями, ведь Крым - это Украина.