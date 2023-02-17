Кулеба: ни одна страна пока не обязалась предоставить Украине истребители

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Пока ни одна страна не взяла на себя обязательства поставлять Украине истребители. Об этом министр законрдонних дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в интервью немецкому WAZ, пишет УНН.

Цитата

"Пока что ни одна страна не обязалась поставлять истребители. Но некоторые правительства, например, британское, объявили об обучении украинских пилотов на западных истребителях - это скоро сделают и другие", - сказал Кулеба в ответ на вопрос, сколько стран предложили Украине истребители.

Детали

Комментируя, насколько истребители могли бы изменить ситуацию на поле боя, Кулеба отметил, что они поддерживали бы ПВО, ведь их можно использовать для сбивания вражеских ракет, и "во-вторых, авиация важна для контрнаступления". "Нас особенно интересуют истребители из США, Великобритании, Франции и Германии. Эти страны имеют самые высокие производственные мощности и самый большой парк самолетов", - отметил глава МИД.

Дополнение

Министр обороны США по итогам "Рамштайн-9", который называли "авиационным", не имел никаких объявлений относительно истребителей.