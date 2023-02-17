В ГУР назвали четыре аспекта деоккупации Крымского полуострова

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Крымский полуостров снова станет популярным украинским курортом, процесс его деоккупации будет включать четыре аспекта. Такое заявление представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого цитируют в ГУР МОУ, пишет УНН.

Детали

Украинская разведка, как отмечается, тщательно отслеживает динамику настроений населения в оккупированном Крыму, и "отношение к москве на полуострове меняется как у тех, кто имеет пострадавших от войны родственников на материковой части Украины, так и у симпатиков российского оккупационного режима в Крыму после его зверств и военных преступлений".

"Относительно деоккупации Крымского полуострова представитель военной разведки отметил, что процесс будет включать военный, экономический, социально-гуманитарный и юридический аспекты", - отмечают в ГУР МОУ.

Цитата

"После восстановления территориальной целостности Украины в Крыму будет реализован комплекс необходимых программ для восстановления там нормальной и безопасной жизни. Крымский полуостров снова станет популярным украинским курортом", - отмечает представитель ГУР МО Украины.

Дополнение

Вице-премьер - глава Минреинтеграции Ирина Верещук во время совещания, посвященного подготовке реинтеграции Крыма, заявила, что "уже сейчас" следует готовить специалистов для работы на полуострове.