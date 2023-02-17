Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,10 -0,0183 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
За границу эвакуировали более 5,3 тыс. детей-сирот и лишенных родительской опеки
За границу эвакуировали более 5,3 тыс. детей-сирот и лишенных родительской опеки
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
3810

Кулеба объяснил, почему украинские солдаты сражаются за Бахмут

Кулеба объяснил, почему украинские солдаты сражаются за Бахмут

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Украинские военные держат оборону Бахмута, чтобы такого не было с другими городами. Об этом заявил министр иностранных Дмитрий Кулеба в интервью WAZ, передает УНН.

Цитата

«Бахмут удержат. Тот, кто жалуется, что защита требует слишком много жертв, не должен забывать: если мы уйдем, другой город станет новым Бахмутом. Вот почему наши солдаты сражаются за каждый квадратный сантиметр земли», - объяснил Кулеба.

Он заявил также, что российское наступление уже началось.

«россияне планируют усилить интенсивность боев к весне. Но их план не сработает. По их представлениям, они давно должны были завоевать Бахмут», - сказал Кулеба.

Дополнение

Зеленский заявлял, что Бахмут – это живая стена, которая позволяет готовиться к деоккупации всех территорий.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, МИД, война, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.