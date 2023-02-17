Кулеба объяснил, почему украинские солдаты сражаются за Бахмут

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Украинские военные держат оборону Бахмута, чтобы такого не было с другими городами. Об этом заявил министр иностранных Дмитрий Кулеба в интервью WAZ, передает УНН.

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«Бахмут удержат. Тот, кто жалуется, что защита требует слишком много жертв, не должен забывать: если мы уйдем, другой город станет новым Бахмутом. Вот почему наши солдаты сражаются за каждый квадратный сантиметр земли», - объяснил Кулеба.

Он заявил также, что российское наступление уже началось.

«россияне планируют усилить интенсивность боев к весне. Но их план не сработает. По их представлениям, они давно должны были завоевать Бахмут», - сказал Кулеба.

Дополнение

Зеленский заявлял, что Бахмут – это живая стена, которая позволяет готовиться к деоккупации всех территорий.