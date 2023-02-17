Переговоры с рф можно начинать только с вопроса о территориальной целостности - Кулеба

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Переговоры с россией можно начинать только с вопроса о территориальной целостности Украины, которая должна быть полностью восстановлена. Об этом заявил министр иностранных Дмитрий Кулеба в интервью WAZ, передает УНН.

Цитата

«Любые переговоры с россией можно начинать только со следующего: территориальная целостность Украины должна быть полностью восстановлена. Это не подлежит обсуждению. Мы усвоили горький урок: если дать россии мизинец, она отберет всю руку», - сказал Кулеба.

Детали

Кроме того, он прокомментировал, можно ли положить конец войне дипломатическими инициативами.

«Мне нравятся все, кто хочет добиться мира через дипломатические инициативы - я сам дипломат. Но как такая инициатива может работать? Должна ли цена мира заключаться в том, что россия остается на оккупированных территориях? Если кремль понимает, что может захватить территорию военным путем, то почему он должен останавливаться? Он может взять перерыв и начать новую войну примерно через год», - сказал Кулеба.

Дополнение

CNN сообщало, что переговоры между россией и Украиной в ближайшее время маловероятны.